Köthen (dpa/sa) - Ein 20 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf der B185 zwischen Köthen und Dessau gestorben. Der Mann sei am Montagmorgen in einer Linkskurve von der Straße abgekommen und gegen eine Hauswand geprallt, teilte die Polizei mit. Der 20-Jährige starb noch am Unfallort. Warum er von der Straße abkam war zunächst unklar. Die B185 war bis zum Mittag gesperrt.