Magdeburg (dpa) - Mit einem Open-Air-Duell um den Continental-Titel nach Version der WBA auf der Magdeburger Seebühne startet der frühere Europameister Agit Kabayel (32) aus der viermonatigen Corona-Zwangspause. Gegner ist am Samstag ab 22.35 Uhr (MDR live) der Grieche Evgenios Lazaridis. Insgesamt sind sechs Kämpfe angesetzt, wobei im zweiten Hauptkampf der Hamburger Schwergewichtler Peter Kadiru (23) gegen den zehn Jahre älteren Ruben Wolf boxt. Mit einer Ausnahmegenehmigung der Stadt Magdeburg dürfen 1000 Zuschauer dabei sein.

Ursprünglich sollte der Bochumer Kabayel im Rahmen des WM-Kampfes von Dominic Bösel (Halbschwer) am 28. März gegen den Polen Mariusz Wach boxen. "Als zwölf Tage vorher die coronabedingte Absage kam, ging erstmal ein Loch auf. Mein längster Weg war vom Bett zum Kühlschrank und zurück, ich habe in der Zeit auch etwas Gewicht zugelegt. Aber nach zwei Wochen fällt dir als Profisportler die Decke auf den Kopf, da wollte ich wieder loslegen", sagte Kabayel am Dienstag und freut sich auf die Zuschauer: "Von der Stimmung ist das toll, doch die Zuschauer helfen dir während des Kampfes nicht. Im Ring stehst du allein.".

Kadiru erwartet einen harten und aggressiven Gegner. "Es wird kein leichter Kampf, aber wir kriegen das hin. Ich werde mich nicht unter Druck setzen. Ich will den Kampf dominieren und wenn ein Knockout dabei herauskommt, ist das halt so", sagte er.