Leipzig (dpa) - Kabeldiebe haben an der S-Bahn-Linie Halle-Trotha-Leipzig-Connewitz für mehrstündige Behinderungen gesorgt. Nach Angaben der Deutschen Bahn vom Donnerstag hatten Unbekannte am späten Mittwochabend am Streckenabschnitt Schkeuditz-Lützschena Kabel durchgeschnitten und gestohlen. S-Bahn-Züge mussten deshalb ein anderes, nur für Güterzüge vorgesehenes Gleis nutzen und konnten nur Schritttempo fahren. In Gegenrichtung wurden Züge umgeleitet und hielten nicht in Schkeuditz.

Um Verspätungen auf der gesamten Strecke in Grenzen zu halten, endeten aus Halle kommende Züge bereits am Leipziger Hauptbahnhof. Fahrgäste mussten dort in andere S-Bahnen umsteigen, um nach Connewitz zu gelangen. Der Schaden war am Donnerstagmorgen behoben, wie die Bahn weiter mitteilte. Über die Höhe des Sachschadens konnte sie noch keine Angaben machen.