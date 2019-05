Leuna (dpa/sa) - Eine Familie mit zwei Kindern ist bei einem Brand in Leuna (Saalekreis) verletzt worden. Mit Verdacht auf Rauchvergiftung wurden die Eltern sowie die drei und neun Jahre alten Kinder in ein Krankenhaus gebracht, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstagmorgen sagte. Nach ersten Erkenntnissen gerieten im Badezimmer der Wohnung am Mittwochabend Kleidungsstücke in Brand, die sich an einer Kerze entzündeten. Bei dem Feuer im Stadtteil Günthersdorf, das von der Feuerwehr schnell gelöscht wurde, entstand nur ein geringer Sachschaden.