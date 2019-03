Magdeburg (dpa/sa) - Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg will heute gegen den MSV Duisburg die nächsten Punkte im Kampf um den Klassenverbleib einfahren. Mut macht dem Team von Trainer Michael Oenning die derzeitige Erfolgsserie. Denn der FCM ist im Jahr 2019 noch ungeschlagen und holte in fünf Spielen drei Siege und zwei Unentschieden. Gegen den Tabellenletzten Duisburg konnte Magdeburg allerdings noch kein Pflichtspiel gewinnen. "Es wird eine schwere Aufgabe, Duisburg wird viel investieren. Aber wenn wir an unsere Leistungsgrenze gehen, wird was drin sein", sagte Stürmer Christian Beck. Das spektakuläre Hinspiel endete 3:3.

