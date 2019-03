Oschersleben/Magdeburg (dpa/sa) - Der Landkreis Börde bekommt für die Sanierung der Sekundarschule V in Oschersleben knapp 1,65 Millionen Euro aus dem "Stark III"-Fördertopf für die Sanierung von Schulen, Kitas und Sportstätten. Das sei etwa die Hälfte der kalkulierten Kosten, etwa für ein neues Dach, neue Fenster und Türen und die Wärmedämmung, teilte das Finanzministerium am Samstag in Magdeburg mit. Insgesamt sollen rund 3,5 Millionen Euro investiert werden. Auch eine Aufzugsanlage, neue Sanitärräume und größere Fachräume für Technik und Hauswirtschaft seien Teil des Sanierungsplans, hieß es.

Die Schule ist den Angaben zufolge Mitte der 1970er Jahre gebaut worden. Aktuell lernen dort 197 Jungen und Mädchen aus Oschersleben und elf Orten der Region. Während der Bauarbeiten werde in einem anderem Schulgebäude unterrichtet.

Mit dem Programm "Stark III" werden energetische und allgemeine Sanierungen vorrangig von Schulen und Kindertagesstätten, aber auch von Sporteinrichtungen und Museen von EU und Land gefördert.