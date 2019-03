Blankenburg (dpa/sa) - Aus der Bartholomäuskirche in Blankenburg ist eine Kollekte gestohlen worden. Die Täter hätten das eingemauerte Behältnis für die Spendengelder am Mittwoch tagsüber aufgehebelt, teilte die Polizei in Halberstadt am Donnerstag mit. Die Beute dürfte allerdings sehr gering ausgefallen sein. Das Spendenbehältnis wird laut einer Polizeisprecherin täglich geleert.