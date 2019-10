Halle (dpa/sa) - Der Sänger Max Giesinger und weitere Künstler wollen am Samstag in Halle für die Opfer des Terroranschlags vom 9. Oktober und deren Angehörige singen. Bei dem Gedenkkonzert mit dem Titel "#HalleZusammen" werden auf dem Marktplatz unter anderen auch Alice Merton und Joris auftreten, wie der Mitteldeutsche Rundfunk am Dienstag mitteilte. Der Sender werde das Konzert von 14.00 bis 22.00 Uhr im Internet live übertragen.

"Mit dem multimedialen Event setzen die Veranstalter ein starkes Signal für ein offenes und friedliches Miteinander und eine Botschaft gegen Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit und Rechtsradikalismus", hieß es in der Mitteilung des MDR. Organisiert worden sei die Veranstaltung gemeinsam von den Sendern MDR, Radio Brocken, 89.0 RTL, Radio SAW und Rockland sowie der Mitteldeutschen Zeitung und der Stadt Halle.

