Halle (dpa/sa) - In Halle können sich alle Bürgerinnen und Bürger von Donnerstag an kostenlos per Schnelltest auf das Coronavirus testen lassen. Der vom Land finanziell unterstützte Service werde zunächst für einen Zeitraum von vier Wochen in der Teststation Magdeburger Straße angeboten, teilte die Stadt am Mittwoch mit. Falle ein Schnelltest-Ergebnis positiv aus, werde unmittelbar ein regulärer PCR-Test zur Überprüfung eingesetzt.

