Kuhfelde (dpa/sa) - Ein Motorradfahrer ist auf einer Bundesstraße nahe Kuhfelde (Altmarkkreis Salzwedel) mit einem Transporter kollidiert und hat sich dabei lebensbedrohlich verletzt. Der 42 Jahre alte Transporterfahrer habe am Montagmittag das entgegenkommende Motorrad beim Linksabbiegen vermutlich übersehen, teilte die Polizei mit. Der 52-jährige Motorradfahrer konnte nicht mehr bremsen und krachte in den Transporter. Er erlitt lebensbedrohliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Transporterfahrer blieb unverletzt.