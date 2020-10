Leipzig (dpa) - Das kühle Herbstwetter setzt sich in Sachsen-Anhalt auch in den nächsten Tagen fort. Wie der Deutsche Wetterdienst in Leipzig mitteilte, lässt Meeresluft aus Nordeuropa die Temperaturen am Montag nur auf Werte zwischen 12 und 15 Grad steigen, im Harz bis 12 Grad. In der Nacht ist örtlich sogar leichter Bodenfrost möglich. Der Himmel bleibt zumeist wolkenverhangen.

Für Mittwoch werden länger anhaltender und teilweise ergiebiger Regen sowie Sturmböen, die auf dem Brocken Orkanstärke erreichen können, vorhergesagt.

Wetter Sachsen-Anhalt