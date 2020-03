Vinzelberg (dpa/sa) - Für rund 650 000 Euro will das Land in den kommenden Wochen mehrere Straßen im Landkreis Stendal erneuern. Die umfangreichste Baumaßnahme beginne am Montag bei Vinzelberg an einer Kreuzung der Bundesstraße 188, teilte das Verkehrsministerium am Freitag mit. Der Verkehr werde während der Sanierungsmaßnahmen an der Baustelle vorbeigeleitet. Auch auf der Landstraße 18 bei Wulkau sowie auf der Bundesstraße 107 bei Sandau seien in den kommenden Wochen Bauarbeiten geplant. Insgesamt handle es sich um vier Baumaßnahmen, hieß es. Sie sollen wenige Tage bis hin zu zwei Wochen dauern.