Magdeburg (dpa/sa) - Sachsen-Anhalt will bis zum nächsten Jahr rund 1,8 Millionen Tonnen Kohlendioxid (CO2) einsparen. Diese Summe fehlt noch zum Zielwert im Klima- und Energiekonzept, das Umweltministerin Claudia Dalbert (Grüne) am Dienstag in Magdeburg vorstellte. Insgesamt ist eine Reduzierung auf 31,3 Millionen Tonnen CO2 vorgesehen - 5,2 Millionen Tonnen weniger als im Vergleichsjahr 2012. In dem Konzept sind Dalbert zufolge 72 Maßnahmen festgelegt; jedes Ressort soll sich beteiligen. Für 38 seien konkrete Einspareffekte und Kosten berechnet worden. Zu den wichtigen Maßnahmen zählten die Nutzung industrieller Abwärme und mehr Elektromobilität.