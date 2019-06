Arendsee (dpa/sa) - Eine Landmaschine hat in Arendsee (Altmark) gebrannt. Der Fahrer bemerkte den Qualm aus dem Motorraum des Fahrzeugs am Mittwochabend rechtzeitig und stieg sofort aus, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Feuerwehr löschte den Brand und sicherte das ausgetretene Hydrauliköl. Am Fahrzeug, das auf Feldern ohne Fahrer unterwegs ist, entstand ein Totalschaden von rund 50 000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Polizei geht von einer technischen Brandursache aus. Die Kreisstraße zwischen der B190 und Höwisch war bis zum Ende der Fahrzeugbergung am Donnerstag voll gesperrt.