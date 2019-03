Staßfurt/Calbe (dpa/sa) - Auf der Autobahn 14 (Halle - Magdeburg) sind beim Unfall eines Lastzuges zwei Menschen verletzt worden. Aus noch ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug in der Nacht zum Donnerstag nach rechts von der Autobahn ab, kippte um und blieb quer auf der Fahrbahn liegen, wie die Autobahnpolizei in Hohenwarsleben mitteilte. Der Anhänger riss ab und stürzte in den Böschungsgraben. Der Fahrer des Lastwagens wurde bei dem Unfall schwer verletzt, sein Beifahrer erlitt leichte Verletzungen. Die B14 blieb längere Zeit gesperrt.