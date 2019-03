Oebisfelde-Weferlingen (dpa/sa) - Der Fahrer eines Liegedreirads ist bei einem Unfall in der Börde auf einen Acker geschleudert worden und gestorben. Wie die Polizei mitteilte, erfasste ein Autofahrer das Dreirad des 55-Jährigen am Dienstagmorgen auf der Landstraße zwischen Kathendorf und Rätzlingen. Der Autofahrer war nach einem Überholmanöver auf seine Spur zurückgefahren und dabei gegen das Dreirad geprallt. Der Radfahrer und sein Liegerad wurden auf einen angrenzenden Acker geschleudert. Der 55-Jährige starb den Angaben zufolge noch am Unfallort. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren gegen den 41 Jahre alten Autofahrer ein.

Mitteilung der Polizei