Burg (dpa/sa) - Im Großraum Burg sind an einer Logistik-Übung der Bundeswehr in dieser Woche rund 500 Soldaten und 350 Fahrzeuge beteiligt. Die sogenannte Feldeinsatzübung habe am Montag mit dem Verlegen von Soldaten und erstem Material begonnen, sagte eine Sprecherin des Logistikbataillons 171 "Sachsen-Anhalt" aus Burg am Montag. Geübt würden die Versorgung, die Instandsetzung und der Transport von Gütern. Es werde etwa auch ein Bergepanzer mit Hilfe eines Krans von einer Bahn auf einen Schwerlasttransporter verladen.

Auf den Straßen seien im Rahmen der Übung bis Freitag verstärkt Bundeswehrfahrzeuge unterwegs. Zur Feldeinsatzübung gehöre die Zusammenarbeit mit Patengemeinden. Die Soldaten richteten sich dort Übernachtungsmöglichkeiten ein. Sie übten auch das Tarnen, Bewachen und die Eigensicherung im Rahmen der simulierten Lage.

