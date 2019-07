Magdeburg/Dresden/Leipzig (dpa/sa) - Teils außergewöhnliche Häuser, Gewerbeobjekte und Grundstücke aus Sachsen-Anhalt kommen Ende August in Leipzig und Dresden unter den Hammer. Im Auktionskatalog befindet sich unter anderem ein großer Büro- und Gewerbekomplex in Halle, für den mindestens 495 000 Euro bezahlt werden müssen, wie die Sächsische Grundstücksauktionen AG (SGA) am Dienstag mitteilte. Auch für mehrere Bahnobjekte werden neue Besitzer gesucht, etwa für ein Areal mit Lokschuppen und Wasserturm in Teuchern (Burgenlandkreis). Diese Auktion beginne bei 3000 Euro, hieß es.

Bereits für mindestens 1000 Euro ist eine alte, denkmalgeschützte Töpferei zu haben, die sich ebenfalls im Burgenlandkreis befindet. Idyllisch zwischen Waldflächen liegt ein ehemaliges Kinderkrankenhaus in Sangerhausen, das für mindestens 45 000 Euro einen Käufer suche. In Coswig könne ein Mehrfamilienhaus, das früher eine Schule war und überwiegend vermietet ist, für 19 000 Euro den Eigentümer wechseln.

Insgesamt stehen laut SGA vom 28. bis 30. August 119 Immobilien aus fünf Bundesländern auf der Auktionsliste.

