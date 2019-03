Magdeburg (dpa/sa) - Lotto Sachsen-Anhalt unterstützt 35 gemeinnützige Projekte mit rund 1,2 Millionen Euro. Der Aufsichtsrat habe der Vergabe am Mittwoch zugestimmt, teilte Lotto-Toto mit. Geld gibt es demnach für Projekte aus den Bereichen Kultur, Soziales, Sport, kirchliche Denkmalpflege und Umweltschutz. Unterstützt wird den Angaben zufolge etwa das Porzellanmuseum in Annaburg (Landkreis Wittenberg) und ein Blinden-Tastmodell in Zeitz (Burgenlandkreis). Ein Teil der Lotto-Spieleinnahmen geht regelmäßig an gemeinnützige Vereine und Verbände. Im vergangenen Jahr flossen dafür in Sachsen-Anhalt insgesamt rund 6,35 Millionen Euro.