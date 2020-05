Wernigerode (dpa/sa) - Das Luftfahrtmuseum in Wernigerode öffnet von Freitag an wieder seine Ausstellung. Die Corona-Auszeit sei für eine Überarbeitung der Schau genutzt worden, teilte es am Dienstag mit. Unter anderem wurden den Angaben zufolge die Räumlichkeiten und Vitrinen gereinigt sowie Exponate ergänzt. Aufgrund der Abstandsregeln könnten die Simulator-Flüge vorerst nicht genutzt werden, dafür aber Besucher in der Halle Hangar 1 einen Flug interaktiv miterleben. Vom kommenden Montag an legt das Museum erneut eine kurze Pause ein, bevor es dann ab dem 15. Mai wieder Interessierten offensteht.