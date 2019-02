Wittenberg (dpa/sa) - Die Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt wollen stärker zum außerschulischen Lernort werden. "Wir machen die Reformation lebendig, und für Luther war der Zugang zur Bildung ein ganz wichtiges Thema", sagte der Direktor der Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt, Stefan Rhein. 2018 wurden seinen Angaben zufolge rund 12 000 Kinder und Jugendliche betreut, etwa bei Projekttagen. Sie tauchten dabei kreativ, spielerisch und mit Hilfe moderner Medien in die Welt vor 500 Jahren ein. Und sie lernten Luther und seine Weggefährten näher kennen. Die Stiftung Luthergedenkstätten hat fünf Museen in Sachsen-Anhalt, sie pflegt und vermittelt das Erbe der Reformation.

Angebote der kulturellen Bildung für Kinder und Jugendliche der Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt