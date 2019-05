Magdeburg (dpa/sa) - Zwei Männer sind in Magdeburg nach Angaben der Polizei von zwei Jugendlichen verprügelt worden. Die 54 und 57 Jahre alten Magdeburger sollen am frühen Samstagmorgen beobachtet haben, wie die zwei Unbekannten auf ein Autodach einschlugen, wie die Polizei mitteilte. Als die Zeugen die beiden jungen Randalierer ansprachen, soll der 54-Jährige nach eigener Aussage geschlagen und später am Boden liegend von dem Duo getreten worden sein. Als der 57-Jährige zur Hilfe eilte, soll auch er attackiert worden sein. Die Unbekannten flüchteten. Nach Zeugenaussagen von Anwohnern soll es sich um Jugendliche gehandelt haben. Zur Schwere der Verletzungen konnte die Polizei keine Angaben machen, da die Männer medizinische Hilfe ablehnten.