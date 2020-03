Magdeburg (dpa/sa) - Das Coronavirus bremst auch die Lange Nacht der Wissenschaft in Magdeburg aus. Die gemeinsame Veranstaltung von mehr als 30 Wissenschaftseinrichtungen in der Stadt wurde vom kommenden 6. Juni auf den 29. Mai nächsten Jahres verschoben, wie die Stadt am Montag mitteilte. "Das Coronavirus und die damit verbundenen Einschränkungen und Unsicherheiten bremsen uns bei den Vorbereitungen aus und lassen uns momentan keine andere Wahl. Die Gesundheit aller geht in diesen Zeiten vor", erklärte Oberbürgermeister Lutz Trümper (SPD). Die Lange Nacht der Wissenschaft öffnet Interessierten Einblicke in Hörsäle, Labore und Werkstätten.

Pressemitteilung Stadt Magdeburg