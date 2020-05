Gommern (dpa/sa) - Ein Autofahrer hat in Gommern (Landkreis Jerichower Land) eine Schülerin angefahren und dabei leicht verletzt. Die Neunjährige habe am Dienstagmorgen auf dem Weg zur Schule einen Fußgängerüberweg an einer Ampel, die für sie Grün zeigte, überqueren wollen, teilte die Polizei mit. Ein 43 Jahre alter Autofahrer fuhr über die für ihn rote Ampel und kollidierte mit dem Mädchen. Die Neunjährige fiel auf den Asphalt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.