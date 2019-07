Aschersleben (dpa/sa) - Ein 58 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Aschersleben gestorben. Er kam aus bislang ungeklärter Ursache am Mittwochabend mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach und starb noch am Unfallort, wie die Polizei mitteilte.