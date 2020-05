Genthin (dpa/sa) - In Genthin (Jerichower Land) hat ein Mann Pflastersteine gegen Fenster, Eingangstür und Fassade des Rathauses geworfen. Am Donnerstagnachmittag schlug der 57-Jährige zudem mit einem Stein gegen die Türscheibe eines Autos, das auf dem Hinterhof des Rathauses geparkt war, wie die Polizei am Freitag in Burg mitteilte. Ein Notarzt wies den Mann in ein Krankenhaus ein. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen Bedrohung und Sachbeschädigung auf.

