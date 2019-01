Halle (dpa/sa) - Ein Unbekannter hat eine Goldschmiedewerkstatt in Halle überfallen. Am Mittwochmorgen kam der maskierte Mann in die Werkstatt und forderte Geld. Dabei hielt er einen Gegenstand in der Hand, wie die Polizeiinspektion Halle mitteilte. Die 55-jährige Inhaberin der Goldschmiedewerkstatt wollte hinauslaufen und um Hilfe rufen. Der Täter hinderte sie daran aber mit Gewalt. Er bedrohte sie mit einem Messer und kam so an den Tresor. Dann sperrte er die 55-Jährige ein und flüchtete. Die Frau wurde leicht verletzt. Ob der Täter Beute machte und wie hoch diese ausfiel, sagte eine Polizeisprecherin nicht. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Polizeimeldung