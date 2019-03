Magdeburg (dpa/sa) - Mit einer Mitmachaktion möchte Sachsen-Anhalts Landwirtschaftsministerin Claudia Dalbert (Grüne) Kinder zu Umweltschützern machen. In diesem Jahr verteilt ihr Ministerium wieder Saatgut für eine Blumenwiese an Schulen, Horte, Kitas, Vereine und öffentliche Einrichtungen, wie die Behörde am Freitag mitteilte. Ziel der Aktion ist es, Wildinsekten vor dem Aussterben zu schützen.

Informationen zur Aktion