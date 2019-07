Weißenfels (dpa) - Basketball-Bundesligist Syntainics Mitteldeutscher BC hat Strahinja Micovic als sechsten Neuzugang verpflichtet. Der 27 Jahre alte Serbe erhält einen Einjahresvertrag beim Team aus Weißenfels. Dagegen wird Tremmel Darden den MBC verlassen. Das gab der Verein am Mittwoch bekannt. Zuvor hatte sich der Erstligist bereits Cameron Jackson (Wofford College), Michael Gbinije (Santa Cruz Warriors), Sheldon Eberhardt (Elon University) sowie die beiden Ergänzungsspieler Anthony Okao (Herzöge Wolfenbüttel) und Marko Krstanovic (ScanPlus Baskets Elchingen) geholt.

Micovic stand in den vergangenen beiden Jahren beim montenegrinischen Erstligisten Mornar Basket Bar unter Vertrag und sammelte dort Erfahrungen in der Champions League und im Eurocup. Mit dem Verein feierte der 2,05 Meter große Power Forward 2018 die Meisterschaft. "Micovic ist ein sehr athletischer Spieler, trotz seiner Größe sehr beweglich und kann auch sehr gut aus der Distanz treffen. Er soll eine tragende Rolle in unserer Mannschaft übernehmen", sagte MBC-Coach Wojciech Kaminski.

