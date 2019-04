Quedlinburg (dpa/sa) - Ein Motorradfahrer ist in der Nähe von Quedlinburg frontal mit einem Auto zusammengeprallt und noch vor Ort gestorben. Er sei zuvor in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten, teilte die Polizei am Samstagabend mit. Der 72-jährige Fahrer des Autos blieb unverletzt. Seine 67 Jahre alte Ehefrau konnte nach ambulanter Behandlung im Krankenhaus wieder entlassen werden.

