Halle (dpa/sa) - Mit Hilfe von zwei aufmerksamen Zeugen hat die Polizei einen mutmaßlichen Dieb geschnappt. Ein 18-Jähriger und seine 16 Jahre alte Begleiterin hatten vor dem Hauptbahnhof in Halle am Sonntagabend einen Mann gesehen, der um abgestellte Fahrräder schlich und die Schlösser ins Visier nahm, wie die Polizei am Montag mitteilte. Als er mit einer Zange das Schloss eines Damenrades knacken wollte, hielt der 18-Jährige den Mann fest, die 16-Jährige rief einen Bahnmitarbeiter um Hilfe.

Die Polizei fand bei dem 20 Jahre alten Mann unter anderem ein Messer sowie Einbruchwerkzeuge. Zudem war er mit einem vermutlich gestohlenen Fahrrad unterwegs. Anhand der Personalien kam heraus, dass der Mann der Polizei mehrfach wegen Diebstahls sowie wegen Verstößen gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz bekannt ist. Es werde gegen ihn ermittelt.