Dessau-Roßlau (dpa/sa) - Der mutmaßliche Vergewaltiger eines neunjährigen Mädchens kommt vor Gericht. Der Prozess solle am 16. August beginnen, teilte das Landgericht Dessau-Roßlau am Montag mit. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 27-Jährigen schweren sexuellen Missbrauch von Kindern in Tateinheit mit Vergewaltigung und Körperverletzung vor. Die Tat soll sich am 9. Juni auf den Elbwiesen in Roßlau ereignet haben.

Zwei Zeugen hätten den zunächst mit einem Fahrrad geflüchteten Angeklagten festhalten können, bis die Polizei kam. In seinem Rucksack hatte der 27-Jährige den Angaben zufolge ein Butterflymesser dabei. Deshalb muss er sich auch wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten. Der Nigerianer sitzt in Untersuchungshaft. Nachdem der Fall bekannt geworden war, hatte es in Roßlau Demonstrationen gegeben. Unter den Teilnehmern waren auch Leute aus dem rechten Spektrum.

Das Gericht wies darauf hin, dass die mit größtmöglicher Beschleunigung geführten Ermittlungen schon nach drei Wochen abgeschlossen gewesen seien. Für den Prozess sind Verhandlungstermine bis Mitte September angesetzt.