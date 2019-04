Ein InterCity der zweiten Generation steht am Hauptbahnhof in Magdeburg. Foto: Jens Wolf/Archivbild Jens Wolf

Magdeburg (dpa/sa) - Nach rund einjähriger Sanierung stehen die abschließenden Arbeiten an neuen Gleisen am Magdeburger Hauptbahnhof an. Ab der Nacht zu Montag erfolgt jeweils in den Nächten die Abnahme der Leit- und Sicherheitstechnik, wie die Bahn mitteilte. Für den Zugverkehr wird der Bahnhof in diesen Zeiten gesperrt, ein Ersatzfahrplan und Busersatzverkehr werden eingerichtet. Die Arbeiten sollen in der Nacht vom 11. auf den 12. Mai abgeschlossen werden. Ab 12. Mai stehen dann die neu gebauten Gleise 2 bis 5 zur Verfügung. Die Gleise 6 bis 9 waren bereits zuvor saniert worden. Der provisorisch errichtete Bahnsteig 13 wird dann abgebaut.

Ganz fertig sind die Baumaßnahmen am Magdeburger Hauptbahnhof damit aber noch nicht. Als nächstes stehen den Angaben zufolge unter anderem die Sanierung der Empfangshalle und des Fußgängertunnels an. Die Bahn plant, die Arbeiten bis Oktober 2020 abzuschließen. Insgesamt werden in Magdeburg laut Bahn mehr als 500 Millionen Euro investiert.