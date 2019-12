Stendal (dpa/sa) - Der rot-rot-grüne Kandidat Patrick Puhlmann (SPD) hat Carsten Wulfänger (CDU) mit einem deutlichen Ergebnis als Landrat in Stendal abgelöst. Er setze sich laut vorläufigem Endergebnis am Sonntag in einer Stichwahl mit knapp 69 Prozent der Stimmen gegen Amtsinhaber Wulfänger durch. Das gab der Landkreis am Abend bekannt. Die Wahlbeteiligung lag bei 28,1 Prozent. Rund 95 000 Menschen waren zur Wahl aufgerufen. Das endgültige Wahlergebnis soll am Mittwoch offiziell festgestellt werden.

Im ersten Wahlgang vor knapp drei Wochen hatte Puhlmann bereits mit 46,9 Prozent der Stimmen vorne gelegen. Wulfänger bekam 32,5 Prozent und der AfD-Kandidat Arno Bausemer brachte es auf 20,6 Prozent.

Wulfänger hatte vor sieben Jahren die Wahl äußerst knapp mit 69 Stimmen Vorsprung gewonnen. Die Wahlbeteiligung hatte bei nur rund 16 Prozent gelegen. Bis heute beschäftigt die Landratswahl 2012 aber auch die Justiz. 2017 hatte die Staatsanwaltschaft Stendal Ermittlungen wegen des Verdachts der Wahl- und Urkundenfälschung aufgenommen. Die Ermittlungen laufen noch.

Wahlergebnis des ersten Wahlganges bei der Landratswahl im Landkreis Stendal

Vorläufiges Wahlergebnis auf der Seite des Landkreises