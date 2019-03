Magdeburg (dpa/sa) - Mit frischer Farbe an Händen und Kleidung sind vier junge Leute in Magdeburg von der Bundespolizei als Graffitisprayer gefasst worden. Ein aufmerksamer Passant hatte die Beamten am Montagnachmittag auf die illegalen Sprayer in einer Unterführung am Bahnhof Magdeburg-Sudenburg aufmerksam gemacht, wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte. Eine Streife stellte drei junge Männer und eine Frau im Alter von 15 bis 18 Jahren. Sie gaben die Tat zu und müssen sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten.

Pressemitteilung