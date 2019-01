Bernburg (dpa) - Auch nach mehr als 100 Jahren Salzbergbau lagern in Bernburg unter Tage noch riesige förderbare Mengen Salz. Noch rund 40 Jahre reichten die aktuell erschlossenen Vorkommen an qualitativ hochwertigem Salz, sagte der Sprecher von K+S, zu dessen Unternehmen esco das Salzwerk in Berburg gehört. Es war einst das erste und einzige Salzwerk der DDR. Es hat eine Produktionskapazität von rund drei Millionen Tonnen. Bis zu einem Drittel wird als Auftausalz verkauft und hält Straßen bei Schnee und Eis frei. Die Hauptliefergebiete liegen Unternehmensangaben zufolge vor allem nördlich des Mains, im benachbarten Ausland sowie in Skandinavien und dem Baltikum.

