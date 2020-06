Magdeburg (dpa/sa) - Die Männer in Sachsen-Anhalt sind Vorsorgemuffel: Nur 11,6 Prozent gehen zur Prostata-Krebsvorsorge. Das teilte die "Barmer"-Krankenkasse am Donnerstag mit. Die Zahlen beziehen sich den Angaben zufolge auf die Gesamtbevölkerung und nicht nur auf Versicherte der Krankenkasse. "Die Männer sollten sich an den Frauen ein Beispiel nehmen: Während nur jeder neunte Mann zur Prostata-Krebsvorsorge geht, nehmen vier von zehn Frauen Brustkrebs-Früherkennungsuntersuchungen wahr", sagte der "Barmer"-Landesgeschäftsführer in Sachsen-Anhalt, Axel Wiedemann.

Mit der Teilnehmerquote von 11,6 Prozent liege Sachsen-Anhalt zwar im bundesweiten Schnitt, trotzdem sei noch viel Luft nach oben. "Denn je früher Krebs erkannt wird, desto besser sind bei vielen Erkrankungen in der Regel die Heilungschancen", sage Wiedemann. Auf Erkrankungen an Krebs gehen in Sachsen-Anhalt den Angaben zufolge knapp ein Viertel aller Todesfälle zurück.