Eisleben (dpa/sa) - Ein falsch geparktes Auto in Eisleben (Landkreis Mansfeld-Südharz) hat Beamte zu einer per Haftbefehl gesuchten Frau geführt. Der Wagen sei am Samstagmorgen unberechtigt auf einem Behindertenparkplatz abgestellt worden, teilte die Polizei mit. Bei einer Kontrolle stellten Beamte fest, dass die auf dem Beifahrerplatz sitzende 31 Jahre alte Frau per Haftbefehl gesucht wurde. Die Beamten nahmen die Frau daraufhin mit und brachten sie ins Gefängnis. Zudem fanden die Polizisten gefälschte Kennzeichen an dem Wagen.