Rudolstadt (dpa) - Im Streit um die neue Schlösserstiftung von Thüringen und Sachsen-Anhalt will die CDU Rudolstadt eine öffentliche Anhörung im Petitionsausschuss des Landtags in Erfurt erzwingen. Dazu würden 1500 Unterzeichner benötigt, hieß es am Montag in einer Mitteilung. In der Petition wird der Erhalt der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten in Rudolstadt als eigenständige Stiftung des Freistaates gefordert. Sie drohe durch die Pläne zu einer neuen Kulturstiftung Mitteldeutschland Schlösser und Gärten (KMSG) entmündigt und zerschlagen zu werden, heißt es in der Petition.

Hintergrund für die Pläne zu einer gemeinsamen Schlösserstiftung von Thüringen und Sachsen-Anhalt ist ein Sonderinvestitionsprogramm, mit dem Bund und beide Länder 400 Millionen Euro für den Erhalt von Schlössern ausgeben wollen. Voraussetzung ist die Gründung einer gemeinsamen Stiftung, die KMSG. Darin soll die in Rudolstadt beheimatete Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten aufgehen.

Petition