Gommern (dpa/sa) - Die Polizei hat in einem Garagenkomplex im Jerichower Land Diebesgut entdeckt. Zunächst bemerkten die Beamten auf dem Gelände in Gommern am Samstag ein Auto mit falschen Kennzeichen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Bei weiteren Überprüfungen sei aufgefallen, dass ein abgestellter Quad und ein Anhänger als gestohlen gemeldet waren. Nach Absprache mit der Staatsanwaltschaft durchsuchten die Polizisten eine Garage in der Nähe und fanden zahlreiche weitere gestohlene Gegenstände. Die Polizei übergab das Diebesgut den rechtmäßigen Besitzern. Zudem wurden vor Ort Spuren gesichert, um den oder die Täter zu ermitteln.