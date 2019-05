Halle (dpa/sa) - Die Polizei in Halle (Saale) hat in einer Wohnung eine Schusswaffe samt Munition und rund ein halbes Kilo Drogen sichergestellt. Die Beamten durchsuchten die Wohnungen eines 34-Jährigen und eines 37-Jährigen nach Durchsuchungsbeschlüssen des Amtsgerichts Halle, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der 34-Jährige wurde außerdem bei dem Einsatz in Halle-Neustadt am Donnerstagnachmittag verhaftet, da bereits ein Untersuchungshaftbefehl gegen ihn vorlag. Weitere Angaben zu den Hintergründen machte die Polizei zunächst nicht.

Pressemeldung