Naumburg (dpa/sa) - Die Polizei hat einen per Haftbefehl gesuchten Mann bei einer Wohnungsdurchsuchung in Naumburg (Burgenlandkreis) gefunden. Der 29-Jährige kam am Montagabend ins Gefängnis, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Zuvor gab es Ermittlungen der Beamten, weil sie in der Wohnung, in der sich der 29-Jährige aufhielt, Drogen vermuteten. Vor Ort öffneten drei Männer die Tür - darunter auch der per Haftbefehl gesuchte Naumburger. In der Wohnung selbst stellten die Beamten außerdem mehrere Tüten mit Drogen, diverse Waffen und Böller sicher. Zudem war eine Kornnatter in einem Schrank versteckt. Das Tier kam in eine Auffangstation.