Magdeburg (dpa/sa) - Sachsen-Anhalts Herren haben sich am Vormittag des Herrentags offenbar besser benommen als in den Vorjahren. Die vier Polizeiinspektionen im Land meldeten am Nachmittag auf Nachfrage ein relativ ruhiges Feiertagsgeschehen. Ein Sprecher der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau sagte, die Lage sei "fast erschreckend ruhig". Auch die Polizei in Stenfal sprach von einem äußerst ruhigen Tag.

Einige Einsätze gab es hingegen in den beiden größten Städten des Landes, Halle und Magdeburg. In der Hauptstadt Magdeburg sprach die Polizei von einem normalen Herrentagsgeschehen, größere Einsätze habe es aber zunächst nicht gegeben. Auch die Polizei in Halle meldete vereinzelte kleinere Einsätze, bezeichnete die Lage aber als vergleichsweise ruhig.

Die Behörden hatten wegen des neuartigen Coronavirus angekündigt, die Herrentags-Gelage in diesem Jahr besonders genau zu kontrollieren und die Hygiene- und Abstandsregeln streng durchzusetzen.

Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) hatte davor gewarnt, dass es auf großen Feiern schon viele Ausbrüche des neuartigen Virus gegeben hat. Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hatte zudem appelliert, die ursprüngliche Bedeutung des Himmelfahrtstages nicht zu vergessen. Am Vormittag twitterte der Regierungschef Bilder eines Open-Air-Gottesdienstes aus dem Hof der Schloßkirche in Wittenberg.

