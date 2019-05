In Naumburg regnet es heftig, die Feuerwehr muss ausrücken. Denn das Wasser sucht sich schnell seinen Weg. Die Niederschläge lassen auch Flüsse steigen.

Naumburg/Magdeburg (dpa/sa) - Heftiger Regen hat in Sachsen-Anhalt zahlreiche Einsätze der Feuerwehr ausgelöst. Im Theater Naumburg (Burgenlandkreis) drangen nach Angaben der Bühne Wasser und Schlamm in das Foyer sowie in den Keller ein. "Wir hatten trotzdem Glück im Unglück", sagte Intendant Stefan Neugebauer der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag. Der Saal sei in Ordnung, der Spielbetrieb könne bis auf eine Konzertabsage wie geplant weitergehen. Im Foyer sei ein Gang in Mitleidenschaft gezogen worden.

Da sich das Theater an einer Ecke befinde, habe sich dort das Regenwasser aus umliegenden Straßen gesammelt und mit Erde zu einer Art Schlammlawine vermischt - so schilderte eine Sprecherin der Bühne die Situation am späten Montagabend. Dank der Feuerwehr und weiterer Helfer auch in der Nacht sei Schlimmeres verhindert worden.

Im Keller des Hauses befinden sich glücklicherweise auch keine Requisiten, wie der Intendant sagte. Zudem spiele das Theater derzeit auf seiner Sommerbühne im Freien. Die Höhe des Schadens durch Regen und Schlamm im festen Haus sei noch unklar. Es werde im Foyer aufgeräumt, durchnässter und verschmutzter Teppichboden entfernt.

Nach Angaben der Rettungsleitstelle des Burgenlandkreises mussten wegen des heftigen Regens mehrere Straßen in der Stadt vorübergehend gesperrt werden. "Das Hauptregengebiet zog über Naumburg hinweg", sagte ein Sprecher. Es kam zu 15 Einsätzen in der Stadt. Zudem rückten die Helfer in Bad Kösen und Freyburg aus, um Straßen von Wasser und abgeknickten Ästen zu beräumen. Verletzt wurde niemand, wie ein Sprecher sagte.

Auch in anderen Orten des Landes brachte Tief "Axel" zeitweise kräftige Regengüsse. Im Harz führen deshalb einige kleine Flüsse teils mehr Wasser als sonst. Dazu gehören die Holtemme und Ilse, wie der Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft mitteilte. Die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes erwarten, dass die Regenfälle bis Mittwoch zurückgehen.

