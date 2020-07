Halle (dpa) - Der Fußball-Drittligist Hallescher FC will bei einer möglichen Rückkehr der Fans ins Stadion vorerst nur Sitzplatzkarten verkaufen. "Fest steht: Stehplatzbereiche würden geschlossen bleiben, Abstandseinhaltung ist nur auf Sitzplatztribünen weitgehend umsetzbar", sagte Präsident Jens Rauschenbach der "Mitteldeutschen Zeitung" (Dienstag). Von den 6200 Sitzplätzen des Erdgas Sportparks könnte etwa die Hälfte belegt werden. Dies würde genügen, um die Spieltagskosten von etwa 30 000 Euro einzuspielen.

In Abstimmung mit der lokalen Gesundheitsbehörde plant der Club, die Kapazität schrittweise zu erhöhen. "Der HFC plant derzeit in drei Stufen. Den Saisonstart mit der maximal zugelassenen Zuschauerzahl, eine Erweiterung der Kapazität womöglich im November und eine nächste Lockerung mit Beginn des Jahres 2021", sagte Rauschenbach. Catering an Spieltagen wird es nicht geben.

