Halle (dpa/sa) - In Sachsen-Anhalt hat sich die Bildungssituation in der weiblichen Bevölkerung weiter verbessert. Wie das Statistische Landesamt am Montag in Halle mitteilte, hat der Anteil der Frauen mit einem Berufsabschluss zwischen 2010 und 2019 von 79 Prozent auf 81 Prozent zugenommen. Gleichzeitig gab es mehr Akademikerinnen. Im Vorjahr hatten 14 Prozent der Frauen mit Berufsabschluss ein Hochschulstudium absolviert, 2010 waren es 11 Prozent.

Pressemitteilung Statistisches Landesamt