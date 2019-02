In unterschiedlichen Grüntönen leuchten die Blätter verschiedene Laubbaumarten. Foto: Patrick Pleul/Archiv Patrick Pleul

Freyburg (dpa/sa) - Sachsen-Anhalt will die landeseigenen Wälder schrittweise umbauen. "Wir werden unseren Landeswald jetzt fit machen für die Zukunft", sagte Agrarstaatssekretär Ralf-Peter Weber am Freitag in Freyburg. Oberste Priorität habe die Entwicklung von Mischwäldern. Im Klima- und Energiekonzept für Sachsen-Anhalt gelte der Aufbau produktiver und klimastabiler Mischwälder als eine wesentliche Maßnahme zur Bindung von Kohlendioxid. Momentan sind 58 Prozent des Waldes Nadelwald.

Stürme, Hitze und Trockenheit hatten 2018 in den Wäldern schwere Schäden angerichtet. Allein Sturm Friederike hatte nach Angaben des Agrarministeriums im Landeswald und in den Wäldern anderer Besitzer 3,4 Millionen Kubikmeter Schadholz verursacht. Je Hektar Wald fielen im Schnitt 6,5 Kubikmeter an. Das ist deutschlandweit der höchste Hektarbetrag.

In Sachsen-Anhalt machen Wälder nach Ministeriumsangaben ein Viertel der Landesfläche aus. 54 Prozent sind Privatwälder, 27 Landeswald. Auch der Bund und Körperschaften besitzen Wälder.

