Kölsa/Halle (dpa) - Schafzüchter aus fünf Bundesländern führen am 28. März in Kölsa (Landkreis Nordsachsen) ihre besten Böcke durch den Ring. Bei der Schafbockauktion werden 240 Zuchtböcke der gängigsten Wirtschaftsrassen aufgetrieben, teilte der Landesschafzuchtverband Sachsen-Anhalt am Freitag in Halle mit. Neben Rassen wie Charollais, Texel, Merinolandschaft und Suffolk würden erstmals auch Böcke der Rasse Dorper angeboten, hieß es. Erwartet werden Privatzüchter und Schäfer aus Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Brandenburg.

Bei der parallel laufenden Elitebockauktion speziell für die weit verbeiteten Merinofleischschafe sollen 30 Böcke aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Niedersachsen den Besitzer wechseln. Einen Tag vor der Versteigerung werden alle mitgebrachten Zuchttiere von einer Jury bewertet und in Wertungsklassen eingeteilt.

