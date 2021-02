Leipzig (dpa) - Nach der tagelangen kompletten Sperrung der Zugstrecke Leipzig/Halle - Erfurt wegen massiven Schneefalls ist sie seit Freitagmorgen wieder für den Zugverkehr freigegeben. Wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn mitteilte, fuhr der erste Zug um 5.30 Uhr von Leipzig nach Erfurt. Zuvor hatten Mitarbeiter die Strecke von Eis und Schnee befreit. Außerdem gab es dort vor Betriebsbeginn Leerfahrten.

Wegen massiven Schneefalls war die Strecke in der Nacht zum 8. Februar in beide Richtungen gesperrt worden. Die wichtige Nord-Süd-Verbindung war drei Tage lang nur per Umleitung über Weimar möglich. Dies hatte zu erheblichen Verzögerungen geführt.

