Magdeburg (dpa/sa) - Schulklassen in Sachsen-Anhalt können weiterhin kostenlos zu den Gedenkstätten des Landes fahren. Das teilte die Landeszentrale für politische Bildung am Freitag in Magdeburg mit. Die Schüler besuchen Gedenkstätten, die an die Zeit des Nationalsozialismus und die SED-Diktatur erinnern. Dazu zählen beispielsweise die Gedenkstätte Roter Ochse in Halle oder auch die Gedenkstätte KZ Lichtenburg Prettin. Die Jugendlichen sollen sich so mit der Geschichte des Landes auseinandersetzen.

Die kompletten Fahrtkosten übernimmt die Landeszentrale für politische Bildung, die dafür seit 2014 mit der Stiftung Gedenkstätten des Landes zusammenarbeitet. In den vergangenen vier Jahren haben fast 400 Schulen das Angebot genutzt. Die Landeszentrale hat Fahrten mit insgesamt rund 200 000 Euro gefördert. Jetzt wird die Zusammenarbeit fortgesetzt.

